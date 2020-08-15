Казахстанська Air Astana відновлює рейси до Києва

Казахстанська авіакомпанія Air Astana має намір відновити польоти в Україну з 19 серпня.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на офіційне повідомлення компанії.

Air Astana має намір літати на лінії Алмати-Київ три рази в тиждень - по середах, суботах і неділях на літаках Airbus A320.Це вже третя спроба Air Astana відновити рейси в Україну.

Спочатку вона планувала запустити польоти до Києва 4 липня, однак перенесла рейси на 1 серпня через жорсткість карантину в Казахстані.

1 серпня польоти також не були поновлені.

Пасажирам слід враховувати можливість подальшого зміни розкладу перед бронюванням авіаквитків.

За даними Air Astana, станом на зараз Казахстан вимагає від в'їжджають з України пред'явити діючу довідку про проходження ПЛР-тесту на коронавірус, яка підтверджує, що пасажир не хворий.

Також це тестування можна пройти протягом 48-годин після в'їзду в Казахстан або в якості альтернативи відправитися на 14-денний карантин.

На сьогодні Казахстан знаходиться в червоному списку МОЗ України.

Це означає, що при в'їзді з Казахстану в Україну необхідно пройти 14-денну самоізоляцію будинку з контролем через додаток "Дій вдома", обсервацію в спеціальних установах або пред'явити довідку про проходження ПЛР-тесту за кордоном на коронавірус з негативним результатом, який зроблений не більше ніж за 48 годин до в'їзду в Україну.