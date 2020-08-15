Податки для айтівців: депутати пропонують альтернативний законопроєкт 

Народні депутати зареєстрували ще один пакет законопроєктів для ІТ – №3979 "Про заходи щодо стимулювання розвитку ІТ-індустрії в Україні" та №3933-1 (податкові зміни). Бізнес просить доопрацювати ініціативу.

Про це йдеться у заяві Європейської бізнес асоціації.

Наголошується, що незважаючи на поліпшені умови та більш реальні критерії участі – дана ініціатива охоплює лише певну, мінорну частину ринку (продуктове ІТ). Що стосується сервісної індустрії (80-90% ринку) – ряд пунктів викликає питання, що унеможливлює підтримку чинної редакції проєкту. Так, документом пропонуються наступні новації для ІТ, які хочуть бути резидентами Дія.Сіті:

Оновлюється формат сплати ЄСВ за працівника – 5% (проте не менше двократного розміру мінімального ЄСВ, тобто більше 2078,12 грн) + має сплачуватись податок на заробітну плату штатного працівника (ПДФО) – 5%.

Для ІТ індустрії вводиться поняття податку на виведений капітал (ПнВК) у розмірі 18% замість податку на прибуток. Тобто, при виведенні грошей з компанії (розподіл дивідентів, наприклад) необхідно буде сплатити 18% ПнВК.

Для того, щоб стати резидентом Дія.Сіті необхідно підпадати під критерії:

70% від загального доходу компанії повинно бути експортною виручкою;

70% загальної структури витрат компанії складає оплата праці (трудові відносини).

Розмір зарплати працівників ІТ-індустрії повинен перевищувати 1200Є (цікавим є те, що в іншому проєкті цього пакету – передбачено 1500Є) за курсом НБУ.

Компанія внесена до ІТ-реєстру – запропонований список професій та видів діяльності ІТ.

ІТ Комітет Європейської Бізнес Асоціації пропонує доопрацювати проєкт та масштабувати його на усіх учасників ІТ-ринку. Крім того, врахувати основні принципи, які були вже сформовані та озвучені сервісною індустрією. Так, бізнес має пропозицій:

Збереження 3-ї групи фізичних осіб–підприємців, як де-факто стандартний формат роботи ІТ-індустрії на протязі останніх 15 років, де досягнуті результати довели ефективність. Так, вкрай важливо забезпечити можливість резидентам "Дія Сіті" роботу із 3-ю групою фізичних осіб – підприємців, а також недопущення перекваліфікації таких відносин у трудові. Трудові відносини укладати як контракт. Недопущення підвищення податкового навантаження на ІТ-бізнес під час світової економічної кризи. Заборона на введення додаткового регулювання для резидентів органом управління Цифрового парку "Дія.Сіті". Надавати пріоритетність інтересів суб’єктів ЦП над завданнями державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, за виключенням випадків, коли це стосується питань життя і здоров’я людини, її прав та законних інтересів.

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