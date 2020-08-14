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Економіка єврозони увійшла в рецесію

П'ятниця, 14 серпня 2020, 16:40
 

Економіка 19 країн єврозони в другому кварталі 2020 року впала на 12,1% в поквартальному вираженні.

Про це свідчать остаточні дані Статистичного управління Європейського союзу, передає "Інтерфакс-Україна".

Попередні дані вказували на аналогічне падіння ВВП.

Таким чином, економіка увійшла в рецесію. Падіння ВВП було найістотнішим з початку обліку цього показника в 1995 році.

У річному вираженні ВВП єврозони скоротився на 15%. Попереднє значення показника також було підтверджено.

Аналітики не очікували перегляду показників, свідчать дані Trading Economics.

Рекордне падіння ВВП було зафіксовано в Німеччині (-10,1% в порівнянні з попереднім кварталом), Франції (-13,8%), Італії (-12,4%) та Іспанії (-18,5%), зазначає Trading Economics.

У першому кварталі ВВП єврозони знизився на 3,6% в поквартальному вираженні і на 3,1% в річному.

ВВП 27 держав євросоюзу в другому кварталі впав на 11,7% в поквартальному вираженні і на 14,1% в річному.

За попередніми даними, число зайнятих скоротилося в порівнянні з попереднім кварталом на 2,8% в єврозоні та на 2,6% в ЄС. Падіння показників також стало максимальним за історію спостережень.

У порівнянні з другим кварталом 2019 року зайнятість скоротилася на 2,9% в єврозоні та 2,7% в ЄС.

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