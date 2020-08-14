Україна відновлює міжнародне авіасполучення з ще однією країною

Міністерством індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану було прийнято рішення відновити з 17 серпня 2020 року міжнародні авіарейси з Україною.

Про це йдеться мова в офіційному листі, надісланому відомством до Державної авіаційної служби України, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану також повідомило, що для безпеки пасажирів, які прибувають із Казахстану в Україну, є обов’язковим дотримання температурного режиму та анкетування про те, де проживатиме прибуваючий, його контакти та інші дані.

Станом на зараз, в’їзд на територію Казахстану заборонений для громадян України, за винятком осіб, які мають статус резидента або є членами сім’ї громадян Республіки Казахстан.

Економічна правда