Будівельник, якого НАБУ підозрює у розтраті коштів, отримав ще 36 мільйонів на "Стіну"

ТОВ "Будцентр Витязь" залишається генеральним підрядником проєкту "Стіна" на українсько-російському кордоні попри те, що директору та засновнику цієї фірми ще в 2017 році НАБУ висунуло підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах і підробці документів. За перше півріччя 2020 року Держприкордонслужбою було сплачено на рахунки "Будцентр Витязь" 36,74 млн грн.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на лист Прикордонної служби.

"Влітку 2019 року НАБУ скерувало до суду обвинувальний акт стосовно восьми осіб, причетних до заволодіння 16,68 млн грн, виділених із держбюджету на інженерно-технічне облаштування українсько-російського кордону, так званого проєкту "Стіна". Серед згаданих осіб є директор та засновник ТОВ "Будцентр Витязь" Агаверді Аділов", - йдеться у повідомленні.

Раніше у НАБУ повідомляли, що за рік не відбулося навіть підготовче засідання. Вони відкладалися через неявку обвинувачених та захисників.

"У лютому 2020 року справу взагалі відправили на новий судовий авторозподіл. Причиною цього стала відсутність у суддів доступу до державної таємниці", - додають у StateWatch.

Зазначається, що інші генпідрядні організації проєкту "Стіна" у першому півріччі цього року отримали наступні суми:

ТОВ Корпорація "Укртрансбуд" - 33,38 млн грн;

ДП "Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури" - 27,57 млн грн;

ТОВ "Будмонтажсервіс І" - 27,39 млн грн;

ТОВ "Титан Буд" - 13,29 млн грн.

Нагадаємо:

Держприкордонслужба запропонувала уряду виділити додаткові 4,5 млрд грн на будівництво "Стіни" та продовжити строки виконання проекту до 2025 року. Роботи з його реалізації завершено на 40%.

Детально читайте в статті: Велика українська стіна Авакова

Економічна правда