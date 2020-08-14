Святкуй свою незалежність з Jägermeister

Легендарний бренд німецького лікеру презентує лімітований дизайн пляшки до Дня Незалежності України.

У серпні 2020-го Jägermeister презентує свою першу "українську" етикетку. На ній — знакові символи міст та регіонів України. Одні вражають своєю могутністю і силою, інші — таємничістю та незвіданістю.

Проте усі вони таять унікальний досвід та враження українців. У новому дизайні бренд об'єднав країну: від величних Карпатських гір до Воронцовського маяка у бурхливих водах Чорного моря.

Серед знакових елементів на етикетці: Химерний Мерефо-Херсонський міст, що зводить два береги Дніпра, та київський пам'ятник гетьману Богдану Хмельницькому — як символ сміливості. Стрічкоткацька фабрика на Нижньоюрківській вулиці у Києві — місце витоків культури нічного життя, яку сповідує бренд.

Jägermeister поділяє рішучість українців на шляху до власних бажань, майстерність у своїй справі, волелюбність представників локальної андеграунд-сцени.

Ці риси притаманні поколінню, яке невтомно створює сьогоднішню Україну. Незалежну! Час розпочати наше святкування крижаним шотом Jägermeister.

Вікторія Прудник, бренд-менеджер Jägermeister в Україні: "Що поєднує Україну та Jägermeister? Це дух свободи, що йде крізь роки. Це незалежність в судженнях, творчості, прояві себе, створенні своїх правил життя. А віднині і Jägermeister з лімітованим дизайном пляшки. Роки незалежності України швидко змінюють один одного, а атрибути свята залишаються тими самими. Тому ми використали у новому дизайні місця, що символізують саме свободу духу нового покоління незалежних українців".

Лімітована серія стала логічним продовженням лінійки, яку було присвячено світовим містам — Берліну, Копенгагену, Амстердаму та іншим. Слоган серії — "One World.

One Jägermeister" — наголошує, що попри унікальний дизайн, напій залишається незмінним у всьому світі. Український дизайн буде представлено на пляшках об’ємом 0,7 л.

Придбати таку собі чи у подарунок друзям можна лише на території України, кількість пляшок у серії — обмежена. Окрім роздрібних точок продажу, свій "український" Jägermeister також можна замовити в онлайн-магазині Rozetka.

Mast-Jägermeister SE знаходиться у Вольфенбютелі, Нижня Саксонія. Тут і тільки тут компанія виробляє Jägermeister, трав’яний лікер з оленем на логотипі — найбільший німецький алкогольний бренд.

Уперше винайдений понад 80 років тому, Jägermeister заснований на секретному рецепті. У його складі: 56 різних трав, спеції, коріння і фрукти. Кількість пляшок ємністю 0,7 літрів, проданих у 2019 році у понад 145 країнах, перевищила 109,5 мільйонів.

Це забезпечило Jägermeister 9 місце в рейтингу Impact International серед 100 найкращих алкогольних напоїв преміум-класу й затвердило його позицію найуспішнішого трав’яного лікеру у світі та в Україні.

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