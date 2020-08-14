Спецслужби США повідомляють про новий інтернет-вірус "Дроворуб"
У новому спільному публічному звіті Агентства США з національної безпеки (АНБ) та Федерального бюро розслідувань йдеться про раніше невідомий інтернет-вірус "Дроворуб".
Джерело: Reuters
Деталі: В спецслужбах США стверджують, що цей вірус розроблений російською військовою розвідкою ГРУ та вже використовувався в кібершпигунстві.
За даними авторів звіту, команда у складі російського Генштабу, яка працює з вірусом, стоїть за зламом серверів Демократичної партії за кілька місяців до президентських виборів у США в 2016 році.
Нагадаємо:
Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада.
В Національному центрі контррозвідки та безпеки США офіційно звинуватили Росію, Китай, а також Іран у зусиллях, спрямованих на підрив виборів 2020 року.
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