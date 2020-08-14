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Спецслужби США повідомляють про новий інтернет-вірус "Дроворуб"

П'ятниця, 14 серпня 2020, 09:00
 

У новому спільному публічному звіті Агентства США з національної безпеки (АНБ) та Федерального бюро розслідувань йдеться про раніше невідомий інтернет-вірус "Дроворуб".

Джерело: Reuters

Деталі: В спецслужбах США стверджують, що цей вірус розроблений російською військовою розвідкою ГРУ та вже використовувався в кібершпигунстві.

За даними авторів звіту, команда у складі російського Генштабу, яка працює з вірусом, стоїть за зламом серверів Демократичної партії за кілька місяців до президентських виборів у США в 2016 році. 

Нагадаємо: 

Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада. 

В Національному центрі контррозвідки та безпеки США офіційно звинуватили Росію, Китай, а також Іран у зусиллях, спрямованих на підрив виборів 2020 року.

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Українська правда

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