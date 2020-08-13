Шведи купили українського розробника ігор за 36 мільйонів доларів
Шведська компанія Embracer Group AB через свою дочірню компанію Saber Interactive купила 100% частки у відомої українсько-мальтійської геймдев-студії 4A Games, яка є розробником популярної серії ігор Metro.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Сума угоди - 36 млн доларів (готівкою та акціями).
У разі виконання низки зобов'язань розробники отримають ще 35 млн доларів протягом найближчих п'яти років.
Зазначається, що зараз 4A Games має 150 співробітників у 2 студіях: в Україні і на Мальті.
"Група Embracer і Saber Interactive - ідеальні партнери для 4A Games і для наступної фази зростання. Разом ми зможемо побудувати франшизу Metro і сфокусуватися на забезпеченні нашої фанбази", - йдеться у повідомленні.
Окрім української студії, Embracer Group купила ще сім студій розробників ігор: DECA Games, Pow Wow Entertainment, Sola Media, Rare Earth Games, Vermila Studios, New World Interactive, Palindrome Interactive.
Економічна правда
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