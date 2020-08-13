Шмигаль розповів про перші результати перевірок зберігання селітри

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що перші результати перевірки зберігання селітри в Україні показують відповідність стандартам, остаточні результати будуть 15 вересня.

Про це він заявив під час робочої поїздки в Харківську область, передає "Інтерфакс-Україна".

"Перші результати показують: стандарти зберігання селітри в Україні - це зберігання в бігах, це спеціальні ємності. Вона зберігається не насипом, як це було в Бейруті.

Є якісь терміни, коли вона злежується, що і було порушено в Ліванській Республіці. У нас ці терміни дотримуються", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо:

Увечері 4 серпня в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Внаслідок вибуху щонайменше 78 людей загинули та близько 4 тисяч отримали поранення.

Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.

Згодом ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину.

За останніми даними, вибух залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.

ЄС і низка окремих держав оголосили, що нададуть Лівану допомогу для подолання наслідків вибуху.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні у зв’язку з масштабним вибухом у столиці Лівану Бейруті.