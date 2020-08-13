"Д.Трейдінг" Ахметова збільшила чистий прибуток в 14 разів

Компанія "Д.Трейдінг" отримала чистий прибуток 817 мільйонів гривень у першому півріччі 2020 року, що в 14 разів більше від показника на кінець 2019 року.

Про це йдеться в фінансовій звітності "Д.Трейдінг", передає видання "Наші гроші".

За попередній звітній період прибуток трейдера електроенергії групи ДТЕК – "Д.Трейдінг" становив 57,59 млн грн.

Чистий валовий прибуток за півріччя становив 1,61 млрд грн. Це в 20 разів більше, ніж в минулому звітному періоді, коли валовий прибуток становив 80,45 млн грн.

Фінансовий результат до оподаткування становив 871 млн грн, що краще показника попереднього періоду в 15 разів. Тоді цей показник становив 57,59 млн грн.

Зазначається, що у цей період собівартість продукції зменшилася майже вдвічі.

"Д.Трейдінг" експортує електроенергію з Бурштинського енергоострову, монополістом на виробіток є ТЕС компанії "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова.

Найбільшою з них є Бурштинська ТЕС, в 2018-2019 роках її директором був Денис Шмигаль. У березні 2020 року парламент призначив Шмигаля прем’єр-міністром.

Бурштинська ТЕС разом з Добротвірською ТЕС були замішані в схемі, коли спочатку дорого продавали свою електроенергію "Енергоринку", а потім дешево викуповували її назад по ціні оптового ринку для цілей продажу за кордон.

В червні 2020 року Антимонопольний комітет повідомив про завершення розслідування справи проти "ДТЕК Західенерго" щодо цінових зловживань в Бурштинському енергоострові. Мова йшла про події липня – жовтня 2019 року, коли за даними АМКУ "ДТЕК Західенерго", використовуючи можливості, що надає останньому контроль 90% ринку, продавала електроенергію для західних областей України за штучно завищеною ціною.

На початку липня за ініціативи Міненерго державне "Центренерго" відмовилося від закупівлі газу на користь кам’яного вугілля. Після цього ДТЕК вивів з простою шахти, які були зупинені декілька місяців тому нібито через "системну кризу в енергетичній галузі України".