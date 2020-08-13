Instagram звинуватили в незаконному зборі біометричних даних

Проти компанії Facebook, власника Instagram, подали позов про незаконний збір біометричних даних користувачів.

Про це пише Bloomberg.

Компанію звинувачують в зберіганні даних понад 100 мільйонів користувачів Instagram і незаконному отриманні вигоди з цієї інформації. Згідно з позовом, ця практика порушує закон штату Іллінойс про конфіденційність, який прямо забороняє нелегальний збір біометричних даних.

За порушення конфіденційності Facebook можуть виписати штраф в розмірі від 1 тисячі до 5 тисяч доларів за кожен випадок, якщо доведуть, що компанія діяла навмисно. Згідно з даними справи, Facebook стала оповіщати користувачів Instagram про збір біометрії тільки на початку цього року.

Раніше корпорація запропонувала заплатити 650 млн доларів для врегулювання справи, в якій її звинуватили в незаконному зборі біометричних даних за допомогою інструменту для позначки фото в Facebook.

Нагадуємо:

У 2018 році стався великий скандал з витоком даних Facebook. Тоді з'ясувалося, що аналітична компанія Cambridge Analytica використовувала інформацію про користувачів соцмережі для створення політичної реклами.

У 2019 році з'ясувалося, що Марк Цукерберг знав про проблеми з безпекою Facebook з самого початку.