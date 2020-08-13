Співвласник "Сільпо" може придбати агрофірму у екснардепів

Володимир Костельман

Співвласник торгово-промислової групи Fozzy Group Володимир Костельман через "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Холдинг Інвест" планує придбати "Агрофірму "Оршевська" у Сварог Вест Груп.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Антимонопольний комітет може надати дозвіл на концентрацію "Холдинг Інвест" у вигляді придбання частки в статутному капіталі агрофірми "Оршевська", що забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

У звіті на сайті Сварог Вест Груп зазначається, що "Агрофірма "Оршевська" у 2019 році скоротила чистий збиток на 28,7% в порівнянні з 2018 роком - до 23,1 млн грн, виручку збільшила в 1,8 рази - до 199, 56 млн грн.

Сварог Вест Груп об'єднує підприємства в Хмельницькій, Чернівецькій та Житомирській областях з земельним банком близько 40 тис га. Сварог Вест Груп займається рослинництвом, тваринництвом і садівництвом.

Агрохолдинг "Сварог Вест Груп" належить колишнім народним депутатам, братам-мільйонерам Сергію і Олександру Бурякам.