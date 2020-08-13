Еліт Таксі - нові стандарти послуг для пасажирів на ринку таксі Києва

З серпня в усіх автомобілях Еліт Таксі для більшого комфорту наших клієнтів, безоплатно, доступна питна вода.

Бути кращими в чомусь – це не тільки казати про це, а й підтверджувати слова діями. Еліт Таксі – найкомфортніша, найбезпечніша і найзручніша служба таксі в Києві і ми готові щодня підтверджувати ці слова на практиці.

Тому в серпні 2020 року ми в обов’язковому порядку ввели нові стандарти. Так, вже з серпня 2020 року в усіх автомобілях Еліт Таксі, для більшого комфорту наших клієнтів, безоплатно доступна питна вода.

Постійні наші клієнти вже знають, що Еліт Таксі - це гарантовані комфорт, безпека та надійність на ринку транспортних послуг Києва. Еліт Таксі – це постійна перевага кожного клієнта, який користується нашими послугами таксі.

З початку літа наші клієнти знають про ще одну перевагу служби Еліт Таксі - легальні перевізники мають право рухатися окремими смугами для громадського транспорту.

Це прекрасна новина для нас і для всіх, хто користується нашими послугами, адже зараз, коли Київ потерпає в заторах ми маємо змогу запропонувати нашим клієнтам швидко і безпечно дістатися потрібного місця, зекономити час та не стояти в заторах, бо всі машини компанії Еліт Таксі є легальними!

Щодня, багаточисельний, майже тисячний колектив Еліт Таксі працює над вдосконаленням сервісу пасажирських перевезень на таксі.

І ми чітко розуміємо, що задаючи високу планку в стандартах перевезень пасажирів на таксі ми допомагаємо тисячам киян комфортно вирішувати свої транспортні питання.

Також, Еліт Таксі, як соціально відповідальна компанія дотримується всіх вимог МОЗ для запобігання розповсюдження COVID-19 і зобов’язує водіїв під час виконання будь-якого замовлення бути в масці.

Ми розуміємо, як важливо тримати високу планку надання послуг на ринку таксі, а тому не залишаємо без уваги жодну скаргу.

З серпня 2020 року, додали можливість пасажиру написати скаргу, якщо клієнт зафіксує факт відсутності води в салоні автомобіля, або якщо при виконанні замовлення та перевезенні пасажирів наш водій відмовиться вдягти маску.

Еліт Таксі гарантує таким клієнтам, що водій буде оштрафований, а частина штрафу буде нарахована клієнту у вигляді окремого сертифіката на поїздки з Еліт Таксі.

Ми шануємо кожного клієнта Еліт Таксі та вдячні нашим клієнтам за те, що вказують на наші недоліки та допомагають покращити якість наших послуг. За таку допомогу ми заохочуємо наших клієнтів додатковими бонусними поїздками.

ВИ – ДОВІРЯЄТЕ, МИ – ГАРАНТУЄМО!

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