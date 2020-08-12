Перший запуск україно-американської ракети Firefly запланований на осінь

Україно-американська космічна компанія Firefly Aerospace готується до першого запуску ракети Alpha, який запланований на кінець жовтня або початок листопада.

Про це повідомляє міжнародне космічне видання Space.com.

Alpha - це двоступенева ракета-носій, призначена для малих вантажів, і здатна вивести до 650 кг на сонячно-синхронну орбіту або до 1000 кг на низьку навколоземну орбіту.

"Перший запуск ракети готувався ще на початку 2020 року, але пандемія COVID-19 вплинула на плани компанії. Через затримки з постачанням матеріалів будівництво ракети сповільнилося", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засновник компанії Максим Поляков, щоб домогтися запуску в цьому році, збільшив інвестиції для розширення штату з 250 до 310 співробітників.

Окрім проєкту Alpha, Firefly Aerospace розробляє також ракету важкого класу Beta та автоматичний місячний посадковий модуль для NASA в рамках проєкту Артеміда, метою якого президент США Дональд Трамп встановив повернення людини на Місяць до 2024 року.

"Зараз ракета Alpha практично готова, а запуск запланований на кінець жовтня або початок листопада з військової бази Ванденберг, де ракету також чекають фінальні тести", - пише видання.

"Запуск запланований на середину жовтня цього року, що на пару місяців раніше, ніж ми планували. Пожежа нам практично не завадила, вона не пошкодила випробувальний стенд, і ми все одно отримали більшу частину тестових даних, які нам були необхідні на цій стадії.

Напевно, це відсунуло нас на місяць, і ще місяць-півтора у нас забрав COVID. В цілому, я думаю, нам дуже пощастило в обох випадках, нам не довелося відкладати все на більш тривалий термін", - сказав CEO Firefly Aerospace Том Маркусик.

"За останні кілька місяців в цій галузі виникло навіть більше проблем, ніж зазвичай", - додав операційний директор Firefly Робб Кулін.

Повідомляється, що 20 липня мобільний стенд Firefly відправився на базу Ванденберг, і прибув до Каліфорнії 27 липня.

"Ракета Alpha розроблена для доставки малих супутників на орбіту. Зазвичай такі супутники доставляються як додаткове навантаження до великих місій, це так званий "райдшер". Alpha ж буде спеціалізуватися саме на малих супутниках і конкурувати на ринку за рахунок найнижчої ціни доставки за 1 кг вантажу.

Для порівняння, запуск Alpha буде коштувати близько 15 мільйонів доларів, при тому що запуск місії Falcon 9 починається від 62 мільйонів", - зазначає видання.

Перший запуск Alpha буде тестовим, ракета буде нести численне корисне навантаження за програмою DREAM (Dedicated Research and Education Accelerator Mission): це будуть кращі академічні та наукові проєкти, які будуть доставлені в космос безкоштовно. Проєкти з України також будуть представлені в місії.

Друга і третя ракети Alpha перебувають на етапі будівництва, а їх польоти заплановані на 2021 рік. Кожен запуск відбудеться з проміжком в 3 місяці. У майбутньому паузу між запусками компанія планує скоротити до декількох тижнів.

Довідка. Firefly Aerospace (раніше - Firefly Space Systems) - приватне аерокосмічне підприємство, зі штаб-квартирою в Остіні (Техас, США), яке розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. У 2017 році компанію купив український підприємець Максим Поляков, він перезапустив її під новою назвою Firefly Aerospace.

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Економічна правда