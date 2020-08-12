Ощадбанк виграв у Сбербанку РФ суд за торговельну марку "СБЕРБАНК"

Ощадбанк виграв суд у Сбербанку РФ, який заявляв, що реєстрація Ощадбанком торговельної марки "СБЕРБАНК" на території України порушила права Сбербанку Росії.

Про це повідомляє прес-служба українського банку.

"Ощадбанк виграв справу, розгляд якої тривав понад чотири роки. Під час судового розгляду було проведено три експертизи, розглянуто понад 100 клопотань сторін.

Представники Сбербанку Росії намагались переконати суд у тому, що реєстрація Ощадбанком торговельної марки "СБЕРБАНК" на території України порушила права Сбербанку Росії.

Але в процесі процесуального протистояння Ощадбанком було зібрано та надано всі належні та допустимі докази на підтвердження необґрунтованості вимог позивача", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що апеляційна інстанція погодилась з позицією представників Ощадбанку та відмовила в задоволенні позову Сбербанку Росії.

"Перемогу в цій справі не можна переоцінити, адже це важливий етап в історії захисту Ощадбанком своїх прав інтелектуальної власності в основній судовій справі, яка стосується заборони російському Сбербанку незаконно використовувати фірмове найменування "СБЕРБАНК" на території України. Це свідоцтво історично зареєстровано за Ощадбанком", – зазначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

У банку нагадали, що в основному спорі Ощадбанк наполягає на незаконності перейменування української "дочки" Сбербанку Росії на Сбербанк і заявив про порушення прав інтелектуальної власності в січні 2016 року.

В Ощадбанку вважають, що Сбербанк Росії незаконно використовує торговельну марку "СБЕРБАНК", що може вводити клієнтів в оману і певним чином впливати на їх поведінку.

"Єдиним законним власником торговельної марки "СБЕРБАНК" на території України є Ощадбанк (свідоцтво №82116 від 10.09.2007)", - підкреслили у банку.

Повідомяється, що у відповідь на основний позов Ощадбанку Сбербанк Росії подав контрпозов (ймовірно, для затягування розгляду справи), який 10 серпня 2020 року вирішено на користь Ощадбанку. Рішення вже набуло чинності.

Економічна правда