"Енергоатом" відновить будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС

До кінця поточного року буде остаточно затверджено проект добудови двох енергоблоків №3 і №4 на "Хмельницькій АЕС".

Про це в своєму повідомив в.о. президента "НАЕК Енергоатом" Петро Котин.

Будівництво енергоблоку №3 ХАЕС було розпочато у вересні 1985 року, енергоблоку №4 – у червні 1986-го. Вони проектувалися з потужністю 1000 МВт кожний, з реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320. Однак у 1990 році роботи було призупинено через мораторій на будівництво нових АЕС.

На даному етапі будівництво заморожено через відсутність висновку Мінприроди про вплив енергоблоків на навколишнє середовище, додав в.о. президента.

Фахівці порахували, що загальна вартість добудови енергоблоків №3 та №4 ХАЕС становитиме у поточних цінах 76,8 млрд грн. Розглядається можливість залучення коштів у другого за розміром активів банком Великобританії BARCLAYS, було проведено перемовини із компанією Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) та Китайською національною ядерною корпорацією (CNNC).

Згідно із затвердженим Кабміном планом, до 2022 року має завершитися виробництво необхідного обладнання для двох енергоблоків. До 2025 року - завершитися всі будівельні роботи. Введення в експлуатацію енергоблоків №3 і №4 "Хмельницької АЕС" заплановано на 2026 рік.