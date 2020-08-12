Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

12 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:00 встановились на рівні 27,50 - 27,52 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,50 - 27,52 гривні;

Євро – 32,40 - 32,41 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,45 – 27,68 гривні. Євро купують по 32,01 гривні, продають по 32,51 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,53 - 27,60 гривні, євро - 32,19 - 32,29 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,52 - 27,59 гривні, євро - 32,17 - 32,29 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 12 серпня на рівні 27,60 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,56 євро (на 11 серпня - 32,46 гривні).

12 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,58 - 27,60 гривні.

Економічна правда