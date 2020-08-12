Всі розділи
Укр / Рус

Нацбанк підвищить вимоги до кіберзахисту при переказі коштів

Середа, 12 серпня 2020, 12:15
 

Національний банк планує підвищити рівень інформаційної безпеки і кіберзахист у сфері переказу коштів.

Про це йдеться у проєкті постанови правління НБУ.

"Ураховуючи масовий перехід користувачів платіжних послуг в онлайн у період карантину, важливим пріоритетом для центрального банку є необхідність максимально убезпечити їх від можливих інцидентів інформаційної безпеки.

Саме з метою підвищення надійності та ефективності роботи платіжних систем Національний банк запрошує учасників платіжного ринку доєднатися до  обговорення основних напрямів та вимог до захисту інформації та кіберзахист в платіжних системах", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, НБУ має намір встановити чіткі вимоги до учасників платіжного ринку щодо:

  • побудови системи захисту інформації та кібербезпеки;
  • порядку дій при виявленні кібератак, що знижують надійність функціонування платіжних систем.

Нові вимоги поширюватимуться на:

  • платіжні організації платіжних систем, створені резидентами України;
  • операторів послуг платіжної інфраструктури;
  • учасників-резидентів платіжних систем, створених  резидентами та/або нерезидентами України.

Зокрема, передбачається:

  • впровадити ризик-орієнтований підхід до захисту інформації, в залежності від суми можливих збитків (вимоги до ключових учасників платіжного ринку будуть вищими);
  • встановити вимоги до використання засобів захисту інформації;
  • визначити політику управління доступом;
  • створити передумови для мінімізації кількості шахрайських операцій, інцидентів інформаційної безпеки та кіберінцидентів у сфері переказу коштів;
  • унеможливити порушення безперервності діяльності суб’єктів переказу коштів;
  • підвищити захист користувачів платіжних послуг.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
За перше півріччя 2020 року прибуток держбанків зменшився на 17% – Мінфін 11 серпня 2020, 17:02
Нацбанк з 1 вересня посилить вимоги до реклами та сайтів банків 11 серпня 2020, 16:07
НБУ надав 6 банкам рефінансу на 905 мільйонів 11 серпня 2020, 15:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!