Нацбанк підвищить вимоги до кіберзахисту при переказі коштів

Саме з метою підвищення надійності та ефективності роботи платіжних систем Національний банк запрошує учасників платіжного ринку доєднатися до обговорення основних напрямів та вимог до захисту інформації та кіберзахист в платіжних системах", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, НБУ має намір встановити чіткі вимоги до учасників платіжного ринку щодо:
- побудови системи захисту інформації та кібербезпеки;
- порядку дій при виявленні кібератак, що знижують надійність функціонування платіжних систем.
Нові вимоги поширюватимуться на:
- платіжні організації платіжних систем, створені резидентами України;
- операторів послуг платіжної інфраструктури;
- учасників-резидентів платіжних систем, створених резидентами та/або нерезидентами України.
Зокрема, передбачається:
- впровадити ризик-орієнтований підхід до захисту інформації, в залежності від суми можливих збитків (вимоги до ключових учасників платіжного ринку будуть вищими);
- встановити вимоги до використання засобів захисту інформації;
- визначити політику управління доступом;
- створити передумови для мінімізації кількості шахрайських операцій, інцидентів інформаційної безпеки та кіберінцидентів у сфері переказу коштів;
- унеможливити порушення безперервності діяльності суб’єктів переказу коштів;
- підвищити захист користувачів платіжних послуг.
Економічна правда