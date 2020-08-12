Мін'юст оновив єдиний реєстр юросіб: що змінилось

Оновлене програмне забезпечення Єдиного держреєстру юросіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ввели в промислову експлуатацію о 19:00 11 серпня, на 5 днів раніше, ніж планувалось.

Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.

Як зазначається на сторінці Міністерства у Twitter, реєстр має низку нових опцій:

відпала необхідність інсталювати окремі додатки на персональний комп'ютер;

безкоштовний пошук інформації за даними підрозділу юрособи;

несення змін інформації про юрособу в один етап;

облік сімейних фермерських господарств та додаткові характеристики таких господарств;

окремий блок для внесення інформації про кінцевих бенефіціарів власників;

шаблони документів для роздруківки;

PDF-формат для сканування документів;

ліквідація ФОП в один етап;

внесення і зняття заборон на проведення реєстраційних дій.

Оновлений реєстр - за посиланням.

Нагадаємо:

Раніше Мін'юст анонсував, що з 7 по 16 серпня 2020 року не працюватиме Єдиний державний реєстр юросіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій (для користувачів будуть доступні тільки окремі послуги) - у цей період відбуватиметься оновлення його технічної складової.

Економічна правда