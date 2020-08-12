Криклій про відеофіксацію порушень ПДР: Система себе виправдовує

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що система відеофіксації порушень правил дорожнього руху себе виправдовує - йде спад щодо порушень в тих місцях, які за перші місяці лідирували за сумами штрафів.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"Як і прогнозувалося, йде спад щодо порушень в тих місцях, які за перші місяці лідирували за сумами штрафів. Якщо в середньому в місяць було порушень на 30 млн гривень, то в наступний місяць вже буде спад на 30% і так далі. Система себе виправдовує", - зазначив міністр.

"Я приємно здивований, тому що ми очікували, що буде якась протидія, але люди виявилися морально готові до цієї системи. До кінця року ми плануємо встановити на державних дорогах України ще понад 200 камер", - додав він.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Міністр Владислав Криклій. Про корупцію в "УЗ", державну авіакомпанію та відеофіксацію на дорогах

Нагадаємо:

Міністерство внутрішніх справ підбило підсумки першого місяця роботи системи фото-відеофіксації порушень правил дорожнього руху: до бюджету надійшов 31 мільйон гривень сплачених штрафів.

З 1 червня МВС запровадило автоматичну фіксацію порушень швидкісного режиму.

За перші 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві було зафіксовано понад 35 тисяч подій.

Водночас на другу добу роботи системи, за словами очільника МВС Арсена Авакова, кількість порушень зменшилася на 40%.

МВС щодня розповідає про антирекорди та злісних порушників швидкісного режиму.

Економічна правда