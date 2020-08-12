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"Антонов" відремонтує три літаки для Міноборони Шрі-Ланки

Середа, 12 серпня 2020, 09:51
 

Фахівці державного підприємства "Завод 410 ЦА" та ДП "Антонов", що входять до складу ДК "Укроборонпром", відремонтують три транспортних літака Ан-32Б Військово-повітряних сил Шрі-Ланки.

11 серпня літаки прибули в Україну, повідомив директор заводу Олександр Пащенко, передає пресслужба концерну.

 

Контракт на ремонт літаків був укладений ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" з Міністерством оборони Шрі-Ланки. Він передбачає капітальний ремонт, продовження ресурсів та строків служби 3-х літаків Ан-32Б. Усі ремонтні роботи триватимуть рік та здійснюватимуться на "Заводі 410 ЦА". 

Також українські фахівці надали технічну допомогу Військово-повітряним Силам Шрі-Ланки у підготовці літаків до технічного перельоту до України.

Економічна правда

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Антонов

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