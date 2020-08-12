Голова Apple Тім Кук став мільярдером

Статки головного виконавчого директора американської Apple Inc. Тіма Кука перевищили $1 млрд, згідно з розрахунками Bloomberg Billionaires Index.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Тим часом ринкова вартість компанії, ціна акцій якої минулого тижня виросла майже на 5%, наблизилася до $ 2 трлн.

Кук сказав в 2015 році, що планує віддати основну частину своїх статків і вже пожертвував акції Apple вартістю $1 млн.

Його статки може бути меншими, якщо він робив інші пожертвування, інформація про яких невідома.

Ринкова вартість Apple і стан Кука відображають зростання акцій зі списку FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), пише Bloomberg.

Основну частину свого статку Кук отримав в результаті винагород у вигляді акцій, які він отримує з 1998 року, коли став працювати в Apple.

У поточному місяці він повинен отримати виплати від акцій в дев'ятий раз в разі, якщо вони не продемонструють різке падіння. В результаті стан глави Apple збільшиться ще на $ 100 млн.

На поточний момент Куку належить 847 тис. 969 акцій, або близько 0,02% паперів Apple, вартістю близько $ 375 млн.

Надходження від попередніх продажів акцій, дивідендів та інших компенсацій збільшили його стан ще на $ 650 млн, згідно з підрахунками Bloomberg.

Акції Apple в ході торгів у вівторок дешевшають на 0,9%. Капіталізація компанії з початку року збільшилася на 52,2% і становить $ 1,93 трлн.