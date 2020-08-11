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НБУ не змінив офіційний курс гривні до долара

Вівторок, 11 серпня 2020, 19:19
 

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 12 серпня на рівні 27,60 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,56 євро (на 11 серпня - 32,46 гривні).

Нагадуємо:

11 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,58 - 27,60 гривні.

11 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.

Економічна правда

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