Послуга єМалятко онлайн запрацює у вересні – Мінцифри
У вересні у системі eHealth з'являться медичні висновки у формі відповідного запису та послуга єМалятко онлайн.
Про це у Facebook повідомив заступник міністра цифової трансформації Олексій Вискуб за підсумками зустрічі Мінцифри, МОЗ, НСЗУ з представниками розробників медичних інформаційних систем.
"Про медичні висновки у формі відповідного запису в системі eHealth, які мають прийти на зміну різноманітним та корупційним паперовим медичним довідкам, в Україні говорять вже давно. Останнім часом, навіть, започатковані окремі хибні ініціативи, які мають на меті запровадження "костильних" електронних довідок (як-то лікарняний) поза системою eHealth.
Втім, всі учасники наради підтвердили прихильність цільовій моделі та поступового запровадження медичних висновків в системі eHealth. Лише такий підхід здатен дійсно оптимізувати ще радянську сферу довідок, ліквідувати наявні зловживання (підробки) та значно зекономити бюджетні кошти", - заявив Вискуб.
За його словами, першим медичним висновком стане висновок про народження.
"Починаючи з січня 2020 року ми поступово розвиваємо першу в Україні комплексну послугу єМалятко, яка дає можливість батькам новонародженої дитини за 1 заявою отримувати до 10 послуг. Сьогодні цією послугою скористалися вже майже 17 тис громадян у 32 містах. Подати заяву сьогодні можна виключно офлайн в одному з 202 закладів (пологові, ЦНАП, ДРАЦС)", - додали у Мінцифри.
Заступник міністра пояснив, що ключовим бар'єром до онлайн є наявність паперової довідки про народження, яка є підставою для реєстрації народження дитини.
"За спільної домовленості модуль запрацює поступово протягом вересня на базі пологових будинків, і одночасно з цим, послуга єМалятко ставатиме доступною для мешканців відповідних територій", - додав Вискуб.
ЄМалятко – це комплекс, який об’єднує послуги, пов’язані з народженням дитини.
Серед них:
- реєстрація народження дитини,
- місця її проживання,
- визначення походження дитини,
- оформлення допомоги при народженні,
- допомоги на дітей у багатодітних сім’ях,
- внесення відомостей про дитину до електронного Реєстру пацієнтів,
- внесення відомостей про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру,
- оформлення індивідуального номера платника податків,
- визначення належності дитини до українського громадянства,
- оформлення посвідчень батьків та дитини багатодітної сім’ї.
Економічна правда
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