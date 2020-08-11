Всі розділи
Укр / Рус

Послуга єМалятко онлайн запрацює у вересні – Мінцифри

Вівторок, 11 серпня 2020, 17:36
 

У вересні у системі eHealth з'являться медичні висновки у формі відповідного запису та послуга єМалятко онлайн.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра цифової трансформації Олексій Вискуб за підсумками зустрічі Мінцифри, МОЗ, НСЗУ з представниками розробників медичних інформаційних систем.

"Про медичні висновки у формі відповідного запису в системі eHealth, які мають прийти на зміну різноманітним та корупційним паперовим медичним довідкам, в Україні говорять вже давно. Останнім часом, навіть, започатковані окремі хибні ініціативи, які мають на меті запровадження "костильних" електронних довідок (як-то лікарняний) поза системою eHealth.

Втім, всі учасники наради підтвердили прихильність цільовій моделі та поступового запровадження медичних висновків в системі eHealth. Лише такий підхід здатен дійсно оптимізувати ще радянську сферу довідок, ліквідувати наявні зловживання (підробки) та значно зекономити бюджетні кошти", - заявив Вискуб.

За його словами, першим медичним висновком стане висновок про народження.

"Починаючи з січня 2020 року ми поступово розвиваємо першу в Україні комплексну послугу єМалятко, яка дає можливість батькам новонародженої дитини за 1 заявою отримувати до 10 послуг. Сьогодні цією послугою скористалися вже майже 17 тис громадян у 32 містах. Подати заяву сьогодні можна виключно офлайн в одному з 202 закладів (пологові, ЦНАП, ДРАЦС)", - додали у Мінцифри.

Заступник міністра пояснив, що ключовим бар'єром до онлайн є наявність паперової довідки про народження, яка є підставою для реєстрації народження дитини. 

"За спільної домовленості модуль запрацює поступово протягом вересня на базі пологових будинків, і одночасно з цим, послуга єМалятко ставатиме доступною для мешканців відповідних територій", - додав Вискуб.

ЄМалятко – це комплекс, який об’єднує послуги, пов’язані з народженням дитини.

Серед них:

  • реєстрація народження дитини,
  • місця її проживання,
  • визначення походження дитини,
  • оформлення допомоги при народженні,
  • допомоги на дітей у багатодітних сім’ях,
  • внесення відомостей про дитину до електронного Реєстру пацієнтів,
  • внесення відомостей про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру,
  • оформлення індивідуального номера платника податків,
  • визначення належності дитини до українського громадянства,
  • оформлення посвідчень батьків та дитини багатодітної сім’ї.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінцифри МОЗ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Укртелеком" Ахметова пропонує, щоб уряд заплатив 1,4 мільярда за інтернет в селах 31 липня 2020, 09:25
Мінцифри запускає бета-тестування додатку "Дія 2.0": що у новій версії 30 липня 2020, 17:04
Мінцифри планує адресну допомогу для нездатних оплачувати базовий доступ до інтернету 30 липня 2020, 14:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!