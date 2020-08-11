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Гривня на закритті міжбанку дещо зміцніла

Вівторок, 11 серпня 2020, 17:11
 

11 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,58 - 27,60 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,58 - 27,60 гривні;

Євро – 32,49 - 32,51 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,49 – 27,70 гривні. Євро купують по 32,13 гривні, продають по 32,59 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,58 - 27,62 гривні, євро - 32,29 - 32,40 гривні.

Нагадуємо:

11 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.

Економічна правда

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