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Партнер "Північного потоку-2" допускає зрив проєкту

Вівторок, 11 серпня 2020, 17:02
 

Один з партнерів проєкту будівництва "Північного потоку-2" Uniper у вівторок попередила про вірогідність зриву проекту через санкції США.

Про це повідомляє Reuters.

"У міру того, як США активізують свої зусилля по введенню цільових санкцій проти проекту Північний потік-2, ймовірність затримки або навіть незавершення трубопроводу зростає", - йдеться в звіті компанії за перше півріччя.

Глава Uniper пізніше сказав, що найгірший сценарій розвитку подій - зрив проекту, але він не очікує, що цей сценарій матеріалізується.

США в кінці грудня ввели санкції відносно газопроводу, які заблокували роботу трубоукладачів іноземних підрядників Газпрому.

Учасниками проекту Північний потік-2, крім Газпрому, є європейські компанії Uniper, Wintershall-Dea, Royal Dutch Shell, OMV і Engie

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