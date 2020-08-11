Партнер "Північного потоку-2" допускає зрив проєкту
Один з партнерів проєкту будівництва "Північного потоку-2" Uniper у вівторок попередила про вірогідність зриву проекту через санкції США.
Про це повідомляє Reuters.
"У міру того, як США активізують свої зусилля по введенню цільових санкцій проти проекту Північний потік-2, ймовірність затримки або навіть незавершення трубопроводу зростає", - йдеться в звіті компанії за перше півріччя.
Глава Uniper пізніше сказав, що найгірший сценарій розвитку подій - зрив проекту, але він не очікує, що цей сценарій матеріалізується.
США в кінці грудня ввели санкції відносно газопроводу, які заблокували роботу трубоукладачів іноземних підрядників Газпрому.
Учасниками проекту Північний потік-2, крім Газпрому, є європейські компанії Uniper, Wintershall-Dea, Royal Dutch Shell, OMV і Engie
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