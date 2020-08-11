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НБУ надав 6 банкам рефінансу на 905 мільйонів

Вівторок, 11 серпня 2020, 15:22
 

На тендері 7 серпня Нацбанк надав банкам 905,3 млн грн рефінансування терміном більше 30 календарних днів під 6%.

Про це йдеться у даних НБУ.

Зазначається, що на тендері з короткострокового рефінансування ТАСкомбанк отримав 400 млн грн, "ІНГ Банк Україна" - 200 млн грн "Банк Авангард" - 140 млн грн, "Банк Січ" - 110 млн грн, "Комерційний Індустріальний Банк - 37 млн грн, Місто Банк - 18,3 млн грн.

Наступний аукціон із рефінансування строком до 5 років пройде 14 серпня.

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Економічна правда

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НБУ банки рефінансування

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