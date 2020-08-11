НБУ надав 6 банкам рефінансу на 905 мільйонів

Бій за "Дніпро": як "кіберспортсмени" обіграли бізнесменів із списків Forbes Серед претендентів на столичний готель були Тігіпко, Столар, Новинський, Фіала, молодший Черновецький та інші відомі бізнесмени. Утім, ніхто з них не зміг перебити ставку інвесторів із сфери кіберспорту. Як це сталося?

Андрій Вавриш, Saga Development: Дружба з Богданом зашкодила моєму бізнесу Після зміни влади в країні справи у відомого київського забудовника пішли вгору. Його прізвище стало частіше звучати в політичних і бізнесових колах, а кількість проєктів помітно зросла. Проте після зміни голови Офісу президента ця впливовість помітно ослабла. Чи ні?