FlixBus відкрив новий автобусний рейс з України в Польщу

Автобусний перевізник FlixBus розпочав продажі на новій міжнародній лінії за маршрутом Київ-Варшава, із зупинками у Житомирі, Рівному та Радомі (Польща).

Про це повідомляє пресслужба компанії

Автобуси Київ-Варшава відправляються з Києва у середу та суботу о 16:00 з автостанції "Київ" на вул. Симона Петлюри, 32. А з Варшави – по вівторках о 15:30 з автовокзалу "Варшава-Заходня".

Варшава є великим транспортним хабом FlixBus, звідки прямими рейсами можна дістатися до майже 100 міст Польщі та таких країн як Німеччина, Хорватія, Франція, Бельгія, Італія, Чехія.

Загалом для клієнтів FlixBus, які подорожують з України, доступно 11 маршрутів, включаючи внутрішні лінії Україною та міжнародні лінії до Польщі, Німеччини, Чехії та Литви.

"Це безумовно найскладніший сезон в нашій історії, але завдяки аналізу інтенсивності трафіку та попиту нам вдалося швидко відновити пропозицію по рейсах. Cьогодні між Україною та Польщею існує багато економічних зв’язків, тому навіть за часів обмежень на кордонах, ми бачимо попит на напрямок між двома столицями, – коментує директор FlixBus в Україні, Польщі та країн Балтії Міхал Леман.

Економічна правда