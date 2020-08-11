Продажі автомобілів в Китаї ростуть четвертий місяць поспіль

Продажі нових автомобілів в Китаї в липні 2020 року зросли за підсумками четвертого місяця поспіль, йдеться в звіті Китайської асоціації автовиробників.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За даними CAAM, минулого місяця на найбільшому в світі автомобільному ринку було реалізовано 2,11 млн автомобілів - на 16,4% більше, ніж роком раніше.

З травня в Китаї фіксується зростання продажів нових автомобілів в річному вираженні більш ніж на 10%. Цьому сприяють активні стимулюючі заходи уряду і стійке відновлення попиту на комерційні транспортні засоби, зазначає The Wall Street Journal.

CAAM зберегла прогноз зниження продажів на 10-20% за підсумками 2020 року, але попередила, що китайський експорт і ланцюжки поставок можуть постраждати в разі чергової хвилі коронавірусу восени або взимку.

Незважаючи на зростання продажів в липні, як у автовиробників, так і у дилерів утворилися великі запаси автомобілів, зазначає CAAM.

Реалізація машин, що працюють на нових джерелах енергії, минулого місяця зросла на 19,3% в порівнянні з липнем минулого року - до 98 тис. одиниць.