Великий банк виплатить 4,3 мільярда дивідендів всупереч рекомендації НБУ

Райффайзен банк Аваль планує направити на виплату дивідендів 4,27 мільярда гривень або 90% прибутку.

Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідне питання внесене до порядку денного загальних дистанційних зборів акціонерів, призначених на 11 вересня.

Вказується, що з 4,75 млрд грн прибутку за 2019 рік банк планує направити 700 тис. грн (0,01%) на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій і 474,1 млн грн (9,98%) - до резервного фонду.

Нагадуємо:

Райффайзен банк Аваль за підсумками роботи в 2019 році отримав 4,75 млрд грн прибутку, в порівнянні з 5,09 млрд грн в 2018 році.

Національний банк в квітні рекомендував банкам утриматися від розподілу прибутку на виплату дивідендів акціонерам мінімум до жовтня 2020 року з метою посилення фінансової стійкості банків і підтримки економіки в період коронавірусної кризи.

За результатами стрес-тесту, проведеного в 2019 році, Райффайзен банк Аваль не потребував додаткового капіталу.

Райффайзен банк Аваль заснований в 1992 році. Найбільші акціонери - Raiffeisen Bank International з 68,28% акцій і ЄБРР з 30%.

Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2020 року за розміром загальних активів Райффайзен банк Аваль обіймав 5 місце (102,35 млрд грн) серед 75 діючих банків.