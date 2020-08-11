Мобільні оператори підключили 4G для півмільйона українців за місяць
Протягом липня до мережі 4G підключені 1999 населених пунктів. У результаті понад 434 тисячі українців отримали 4G-зв'язок уперше.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Загалом станом на початок серпня до 4G підключено 17585 населених пунктів по всій Україні.
Зазначається, що мобільні оператори вдало провели першу чергу рефармінгу (перерозподілу) частот, домовились про спільне використання обладнання та почали надавати послуги.
Протягом липня оператори розпочали побудову мереж 4G у діапазоні 900 МГц із західних областей. Скористатись послугами можна вже в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській областях.
Найближчим часом оператори підключатимуть ще чотири області — Чернівецьку, Хмельницьку, Житомирську, Вінницьку.
До кінця року підключення піде таким шляхом: Одеська, Київська, Черкаська, Миколаївська, Кіровоградська, Полтавська, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Херсонська, Харківська, Запорізька, Донецька, Луганська області.
Економічна правда
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