Нафта дорожчає на тлі можливого зростання споживання

Ціни на нафту еталонних марок продовжують рости в ході торгів у понеділок на тлі сигналів Вашингтона, що зазначають зрослу ймовірність прийняття нових стимулюючих заходів, які можуть підвищити рівень споживання

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Bloomberg.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:30 у понеділок становить $ 44,87 за барель, що на $ 0,47 (1,06%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на WTI на вересень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу підвищилися в ціні на $ 0,62 (1,50%), до $ 41,84 за барель.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін повідомив в інтерв'ю телеканалу CNBC у понеділок, що демократи "готові піти на компроміс", тим самим збільшуючи шанси на укладення угоди про новий пакет заходів стимулювання американської економіки в умовах пандемії коронавірусу.

Минулими вихідними президент США Дональд Трамп підписав указ, що частково повертає додаткові виплати до допомоги з безробіття для десятків мільйонів американців, які втратили роботу через пандемію коронавірусу. Згідно з указом, виплати, які складуть $ 400 в тиждень, будуть на 75% профінансовані федеральним урядом і на 25% владою штатів.

Інші укази, підписані Трампом, передбачають відстрочення платежів з податку на заробітну плату для людей, які отримують менше $ 100 тис. на рік, продовження терміну дії мораторію на виплату студентських кредитів, а також заходи з надання допомоги орендарям житла і домовласникам.

"Головне сьогодні - це прогрес з указами, - пише старший аналітик Price Futures Group Inc. Філ Флінн. - Принаймні, в економіці буде більше грошей, і це надасть нам деяку підтримку".

Крім того, оптимізм інвесторів підтримали заяви глави Saudi Aramco Аміна Нассера про відновлення попиту в Азії майже до докризового рівня, зазначають експерти.