Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до євро та долара
Понеділок, 10 серпня 2020, 19:18
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 11 серпня на рівні 27,60 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,46 євро (на 10 серпня - 32,68 гривні).
Нагадуємо:
10 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.
10 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua