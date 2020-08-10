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Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до євро та долара

Понеділок, 10 серпня 2020, 19:18
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 11 серпня на рівні 27,60 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,46 євро (на 10 серпня - 32,68 гривні).

Нагадуємо:

10 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.

10 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,60 - 27,62 гривні.

Економічна правда

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