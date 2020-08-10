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Мінінфраструктури хоче контролювати контрабанду та дороги через супутники

Понеділок, 10 серпня 2020, 18:18
 

Міністерство інфраструктури планує використовувати супутникові сервіси для моніторингу стану доріг, морської контрабанди, видобутку природних ресурсів і попередженням надзвичайних ситуацій

Про це повідомив міністр відомства Владислав Криклій під час зустрічі з головою Державного космічного агентства Володимиром Усовим.

"Супутникові сервіси дозволяють не лише виявляти вертикальні зміщення на різних об’єктах інфраструктури, у тому числі, критичної, а й моніторити роботу портів і будівельників, виявляти підозрілі судна у зонах можливої контрабанди та судна, які заходять у порти окупованого Криму, попереджувати незаконний видобуток піску і навіть контролювати дотримання температурного режиму перевізниками. 

І ми маємо це використовувати вже зараз", - відзначив Криклій

За його словами, це сприятиме покращенню екології та технічного стану інфраструктурних об’єктів, дозволить попереджувати надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру.

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Мінінфраструктури

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