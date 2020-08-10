Ціна експорту "Газпрому" продовжила падіння нижче рівня рентабельності

Середня ціна експорту газу "Газпрому" у червні 2020 року знизилася до 82 доларів за тисячу кубометрів з 94 доларів в травні. Ця ціна стала ще нижча і нижча рівня беззбитковості поставок російського газу в Європу.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на дані Федеральної митної служби Росії.

За підрахунками "Інтерфаксу", рентабельний рівень експорту для "Газпрому" знаходиться не нижче $100 за 1 тис. кубометрів: $13 - собівартість видобутку, $14 - ПВКК, $27 - транспортування по Росії, мінімум $20 - транспортування до цільових ринків Європи - разом понад $70 , а потім треба додати мито в 30%.

А за оцінкою Fitch Ratings, рівень беззбитковості - це $105 за тисячу кубів.

У січні 2020 року, за даними Федеральної митної служби, середня ціна за експортним портфелю "Газпрому" була $162, в лютому - $143, в березні - $125, в квітні - $109, в травні - $94 за тисячу кубометрів.

Таким чином, вже другий звітний місяць "Газпром" продає газ за кордон в збиток.

Значна частина експортного портфеля "Газпрому" прив'язана до різних спотовими індексами.

У червні спотова ціна в Європі (котирування "на день вперед" голландської TTF) трохи відновилася - до в середньому $57 за тисячу кубометрів з $52 в середньому за травень.

Зараз ціна на TTF відновилися до рівня $86 за тисячу кубометрів.