Біля затонулого танкера в Одесі почали розчищати дно

Біля затонулого на одеському пляжі бункерувальника "Delfi" почались підготовчі роботи – плавучий підйомний кран "Атлас-4" розбирав кам’яну гряду біля корпусу судна.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на засновника й директора компанії "RISOIL S.A." Шоту Хаджишвілі, який виступає консультантом з підготовчих робіт і надає технічну допомогу

Пряма мова: "Саме через ці камені та низьку осадку "Delfi" пошкодив свій корпус. Плавкран займається розчисткою дна моря, щоб технічні судна могли спокійно підходити до борта.

Кран належить компанії "Трансшип". Також буде брати участь кран Чорноморського порту "Богатир" на 300 тонн, щоб розгорнути судно і поставити його на рівний кіль. Можливо буде використовуватися кран Херсонського порту на 150 тонн".

Деталі: Каміння не дає буксирам та іншим кранам підійти ближче до затонулого бункерувальника та витягти його. Тож кам’яна гряда ускладнює процес підняття та евакуації судна, корпус якого перебуває між нею і хвилеламом пляжу "Дельфін".

За словами Хаджишвілі, якщо вдасться розчистити дно від каміння, можна буде запобігти розпилу корпусу судна.

За попереднім планом робіт, спочатку проведуть відкачку нафтовмісних вод, потім дегазацію танків судна, потім спробують поставити судно на кіль і заварити пробоїни, а потім, можливо, його відбуксують до порту.

Хаджишвілі зазначив, що наразі компанії працюють за власні кошти, щоб допомогти місту Одеса.

Зокрема "RISOIL S.A." за необхідності забезпечить плавкран з Херсона і судно із додатковими бонами.

Проєкт розроблявся за участі Одеського інженерного бюро, спеціалісти якого займалися і суднобудівництвом, і суднопідйомом.

В адміністрації морських портів України поки не коментували підготовчі роботи з розчищення дна.

Цьому передувало: 23 липня АМПУ оголосила тендер майже на 25 мільйонів гривень за евакуацію судна з пляжу за пришвидшеною процедурою, оскільки комісія ДСНС визнала аварію судна надзвичайною ситуацією місцевого рівня.

Раніше компанії Smart Marine Concept, яку винайняв судновласник, заборонили продовжувати роботи з евакуації судна. Вони працювали над цим з травня, просили часу до 8 серпня, але після 20 липня капітан одеського порту не став продовжувати їм дозвіл на роботи.

У Smart Marine Concept рвалися та розпліталися канати, якими вони намагались підняти судно.

Як повідомляли у компанії, перші троси їм надала буксирна компанія, що безкоштовно допомагала з евакуацією, а другий комплект вони замовляли у виробника за спецзамовленням, але вироби не витримали задекларованого буксирного зусилля – залишки тросів відправили на експертизу.

Передісторія:

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки.

В акті розслідування аварії з танкером-бункерувальником Delfi, який оприлюднила Державна служба морського і річкового транспорту України, власником судна називають компанію Mister Drake PC, офіс якої розташований у Лондоні.

На початку серпня капітан судна Анатолій Слинько визнав свою провину в порушенні правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (ч.1 ст.276 кримінального кодексу України). Капітана засудили до року обмеження волі умовно.

Українська правда