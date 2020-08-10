На кордоні України та Румунії запрацювала поромна переправа Орлівка-Ісакча

10 серпня вранці відбувся запуск поромного сполучення Орлівка-Ісакча, що на українсько-румунському кордоні.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України, пише "Європейська правда".

Прикордонники Ізмаїльського загону поки проводять лише оформлення вантажних транспортних засобів. За рішенням сторін, через пункт пропуску наразі можуть прямувати лише вантажівки.

Поромна переправа Орлівка-Ісакча, яка з'єднує по річці Дунай Україну і Румунію, проходила тестові випробування ще у вересні 2019 року.

Вона забезпечить прямий вихід з півдня Одеської області до Євросоюзу. Завдяки реалізації проєкту шлях скоротиться до 200 км, час оформлення вантажів - на 10-12 годин.

Повне відкриття переправи очікується після остаточної готовності обладнання митних і прикордонних служб Румунії. Передбачається, що на переправі працюватимуть чотири пороми.

Переправа споруджена в найвужчому місці Дунаю - ширина річки тут не перевищує 900 метрів. Вартість проєкту становить 12 млн євро. Його фінансують дві приватні компанії.

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