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"Укрзалізниця" відновила два потяги далекого сполучення

Понеділок, 10 серпня 2020, 15:17
 

"Укрзалізниця" призначає ще два поїзди далекого сполучення: №43/44 Івано-Франківськ — Київ та №118/117 Чернівці — Київ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Київ відправиться з Івано-Франківська 15 серпня і курсуватиме через день у непарні дати. Із Києва  — 16 серпня і курсуватиме через день у парні дати.

Поїзд №118/117 Чернівці — Київ вирушить із Чернівців 13 серпня і курсуватиме щовівторка, щочетверга та щонеділі. З Києва поїзд вирушить 14 серпня і курсуватиме щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.

Квитки незабаром можна буде придбати через сайт компанії та в залізничних касах.

Економічна правда

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