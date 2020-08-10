"Укрзалізниця" відновила два потяги далекого сполучення

"Укрзалізниця" призначає ще два поїзди далекого сполучення: №43/44 Івано-Франківськ — Київ та №118/117 Чернівці — Київ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Київ відправиться з Івано-Франківська 15 серпня і курсуватиме через день у непарні дати. Із Києва — 16 серпня і курсуватиме через день у парні дати.

Поїзд №118/117 Чернівці — Київ вирушить із Чернівців 13 серпня і курсуватиме щовівторка, щочетверга та щонеділі. З Києва поїзд вирушить 14 серпня і курсуватиме щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.

Квитки незабаром можна буде придбати через сайт компанії та в залізничних касах.

Економічна правда