Запорізька АЕС вивела з резерву і підключила до мережі блок №1

10 серпня 2020 року о 08:37 хвилин енергоблок №1 Запорізької АЕС виведено з резерву і підключено до енергосистеми. Ведеться набір потужності.

Про це повідомляє пресслужба ЗАЕС.

Повідомляється, що зараз в роботі знаходяться 4 енергоблоки Запорізької АЕС: перший, другий, третій і шостий.

На енергоблоці №4 йдуть 102 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 - 117 доба планового середнього ремонту.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Економічна правда