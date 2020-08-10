Прокурори передали до суду справу щодо "схем" на "Електроважмаші" на 13 мільйонів

7 серпня прокурори Спеціалізованою антикорупційної прокуратури скерували до суду обвинувачення стосовно чотирьох осіб, яких слідство вважає учасниками корупційної схеми з завдання 13,7 млн грн збитків державному підприємству "Завод "Електроважмаш".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як встановило слідство, у 2017 році посадовці "Електроважмашу" за посередництва підконтрольної їм компанії, зареєстрованій у м. Прага (Чеська Республіка), організували продаж запасних частин компанії реального сектору економіки (Литовська Республіка).

Ті запчастини, які "Електроважмаш" продав чеській компанії за 600,3 тис. євро, остання перепродала литовській за майже вдвічі більшою ціною — 1,22 млн євро. В результаті ДП "Завод "Електроважмаш" недоотримало 13,7 млн грн, що підтверджено експертизами.

Зазначається, що це третій злочин на заводі, розслідування якого закінчили детективи НАБУ.

Серед обвинувачених двоє заступників директора "Електроважмашу" та начальник управління, а також директор чеської компанії та її кінцевий бенефіціар.

Їхні дії кваліфіковані за ч.2 ст. 364 КК України ("Зловживання владою або службовим становищем").

Економічна правда