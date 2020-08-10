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"Приватбанк" запустив біометричні термінали для оплати обличчям

Понеділок, 10 серпня 2020, 12:59
 

Приватбанк оголосив про запуск біометричних POS-терміналів FacePay24, які дозволяють оплачувати покупки при відсутності карти за допомогою ідентифікації особи.

Про це йдеться у прес-релізі банку.

Керівник напряму обслуговування торгових підприємств Приватбанку Євген Васильцов розповів, що "оплата обличчям" наразі доступна на 260 POS-терміналах Android PAX, до кінця 2020 року банк планує запустити в Україні 7700 FacePay24.

"Для використання сервісу "оплата обличчям" клієнтам банку необхідно встановити на смартфон оновлений додаток Privat24 і активувати оплату FacePay24, а потім зробити три фото з різних ракурсів і прив'язати до них обрану банківську карту", - йдеться у повідомленні.

Для оплати в POS-терміналах Android PAX за допомогою ідентифікації особи після введення суми необхідно обрати на терміналі "оплата обличчям", подивитися на фронтальну камеру терміналу, натиснути кнопку "оплатити" та підтвердити операцію введенням пін-коду.

"FacePay24 використовує одну з провідних в світі систем автоматичного розпізнавання осіб Amazon Rekognition і забезпечує повну безпеку персональних даних клієнтів, включаючи технічні і фізичні контролі, шифрування даних при зберіганні і передачі", - запевнили у банку.

Економічна правда

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Приватбанк

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