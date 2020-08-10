Шмигаль виступає за створення вільних економічних зон на Донбасі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що створення "вільних економічних зон" на Донбасі дасть змогу оживити територію з точки зору бізнесу.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Стосовно створення привабливих умов для бізнесу..., який прийде на території, які сьогодні є тимчасово окупованими, який прийде на території, які сьогодні розташовані біля лінії розмежування, ми маємо декілька напрямів.

Це, звичайно ж, і податкові пільги, певні преференції з точки зору початку і ведення там бізнесу. Візія і концепція сьогодні є. Конкретні кроки Мінекономіки спільно з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій розроблять і представлять", – розповів Шмигаль.

За словами прем'єра, зони пріоритетного розвитку – це 15-20-кілометрова зона в межах від лінії розмежування.

"Зони пріоритетного розвитку – це ті зони, які вимагають певних преференцій для бізнесу, для створення робочих місць. Сьогодні ми можемо говорити про утворення таких зон в якійсь межі від лінії розмежування. Наприклад, 15-кілометрова зона, може, 20-кілометрова зона. Ми рахуємо ці речі зараз. І представимо їх", – сказав Шмигаль.

Зазначимо, що видання Vox Ukraine внесло до переліку семи найбільших економічних помилок влади за період незалежності створення вільних економічних зон та територій пріоритетного розвитку, що супроводжувалося наданням пільг та преференцій.

Стверджується, що податкові пільги ВЕЗ та ТПР перевищували надходження до бюджету від їхньої діяльності, викривлявся економічний ландшафт, відбувалося уникнення від оподаткування.