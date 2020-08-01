"Антимонопольники" виписали штраф на 2 мільйона через змову на тендерах "Борисполя"
Антимонопольний комітет викрив змовників на процедурі закупівлі природного газу аеропортом "Бориспіль", три компанії оштрафовано на 2 мільйона гривень сумарно.
Про це повідомляє пресслужба комітета.
Предмет справи: закупівля природного газу державним підприємством "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" на суму майже 26 млн грн.
Мова йде про трьох учасників ТОВ "Енергетична нафтогазова компанія" (ЕНК), ТОВ "Нафтогаз-Альянс" і ТОВ "Газпостач-Черкаси", які діяли злагоджено з наміром усунути змагальність між собою. АМКУ визначив, що компанії вчинили антиконкурентні узгоджені дії, що спотворило результати торгів:
- ТОВ "Нафтогаз-Альянс" і ТОВ "ЕНК" подавали податкову звітність та здійснювали контроль банківських рахунків з однієї ІР-адреси, яка належить третій особі;
- ТОВ "ЕНК" та ТОВ "Нафтогаз-Альянс" подавали податкову звітність з ІР-адреси, яка належить ТОВ "Газпостач-Черкаси";користувалися спільними засобами зв’язку, що належать одному з фігурантів справи;
- мали спільних працівників;
- вели господарську діяльність за однією адресою;
- мали фінансово-господарські відносин у вигляду поворотної фінансової допомоги;
- мали сталі господарські відносини;
- мали спільні особливості й однакові помилки в оформлені тендерних пропозицій;
- одночасно та послідовно користувалися одним і тим самим сканобладнанням для копіювання документів.
"Наслідком такої узгодженої схеми стала нечесна перемога одного з трьох учасників.
За результатами розгляду справи ТОВ "Нафтогаз-Альянс" – на 1,8 млн грн і ТОВ "Газпостач-Черкаси" – на 187 тис. грн, ТОВ "ЕНК" оштрафовано на 70 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
За законом компанії також позбавлені на три роки права брати участь у державних тендерах.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua