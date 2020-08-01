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"Антимонопольники" виписали штраф на 2 мільйона через змову на тендерах "Борисполя"

Субота, 1 серпня 2020, 17:01
 

Антимонопольний комітет викрив змовників на процедурі закупівлі природного газу аеропортом "Бориспіль", три компанії оштрафовано на 2 мільйона гривень сумарно.

Про це повідомляє пресслужба комітета.

Предмет справи: закупівля природного газу державним підприємством "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" на суму майже 26 млн грн.

Мова йде про трьох учасників ТОВ "Енергетична нафтогазова компанія" (ЕНК), ТОВ "Нафтогаз-Альянс" і ТОВ "Газпостач-Черкаси", які діяли злагоджено з наміром усунути змагальність між собою. АМКУ визначив, що компанії вчинили антиконкурентні узгоджені дії, що спотворило результати торгів:

  • ТОВ "Нафтогаз-Альянс" і ТОВ "ЕНК" подавали податкову звітність та здійснювали контроль банківських рахунків з однієї ІР-адреси, яка належить третій особі;
  • ТОВ "ЕНК" та ТОВ "Нафтогаз-Альянс" подавали податкову звітність з ІР-адреси, яка належить ТОВ "Газпостач-Черкаси";користувалися спільними засобами зв’язку, що належать одному з фігурантів справи;
  • мали спільних працівників;
  • вели господарську діяльність за однією адресою;
  • мали фінансово-господарські відносин у вигляду поворотної фінансової допомоги;
  • мали сталі господарські відносини;
  • мали спільні особливості й однакові помилки в оформлені тендерних пропозицій;
  • одночасно та послідовно користувалися одним і тим самим сканобладнанням для копіювання документів.

"Наслідком такої узгодженої схеми стала нечесна перемога одного з трьох учасників.

За результатами розгляду справи ТОВ "Нафтогаз-Альянс" – на 1,8 млн грн і ТОВ "Газпостач-Черкаси" – на 187 тис. грн, ТОВ "ЕНК" оштрафовано на 70 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

За законом компанії також позбавлені на три роки права брати участь у державних тендерах.

Економічна правда

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