"Антимонопольники" виписали штраф на 2 мільйона через змову на тендерах "Борисполя"

Антимонопольний комітет викрив змовників на процедурі закупівлі природного газу аеропортом "Бориспіль", три компанії оштрафовано на 2 мільйона гривень сумарно.

Про це повідомляє пресслужба комітета.

Предмет справи: закупівля природного газу державним підприємством "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" на суму майже 26 млн грн.

Мова йде про трьох учасників ТОВ "Енергетична нафтогазова компанія" (ЕНК), ТОВ "Нафтогаз-Альянс" і ТОВ "Газпостач-Черкаси", які діяли злагоджено з наміром усунути змагальність між собою. АМКУ визначив, що компанії вчинили антиконкурентні узгоджені дії, що спотворило результати торгів:

ТОВ "Нафтогаз-Альянс" і ТОВ "ЕНК" подавали податкову звітність та здійснювали контроль банківських рахунків з однієї ІР-адреси, яка належить третій особі;

ТОВ "ЕНК" та ТОВ "Нафтогаз-Альянс" подавали податкову звітність з ІР-адреси, яка належить ТОВ "Газпостач-Черкаси"; користувалися спільними засобами зв’язку, що належать одному з фігурантів справи;

мали спільних працівників;

вели господарську діяльність за однією адресою;

мали фінансово-господарські відносин у вигляду поворотної фінансової допомоги;

мали сталі господарські відносини;

мали спільні особливості й однакові помилки в оформлені тендерних пропозицій;

одночасно та послідовно користувалися одним і тим самим сканобладнанням для копіювання документів.

"Наслідком такої узгодженої схеми стала нечесна перемога одного з трьох учасників.

За результатами розгляду справи ТОВ "Нафтогаз-Альянс" – на 1,8 млн грн і ТОВ "Газпостач-Черкаси" – на 187 тис. грн, ТОВ "ЕНК" оштрафовано на 70 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

За законом компанії також позбавлені на три роки права брати участь у державних тендерах.

Економічна правда