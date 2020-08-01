Всі розділи
Укр / Рус

За липень ціни на АЗС зросли на 1-2,5 гривні

Субота, 1 серпня 2020, 16:14
 

За місяць (1-31 липня) середня ціна палива на АЗС зросла на 0,75 грн/л, свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Про це повідомляє enkorr.ua

Середня ціна по країні бензину А-92 становить 21,85 грн/л, А-95 - 22,89 грн/л, ДТ - 22,32 грн/л.

У липні мережі АЗС ОККО і WOG підвищили ціни на всі види палива на 1 грн/л. Ціни на бензин А-95 виросли до 25,99 грн/л, на бензин А-92 і дизельне паливо - до 24,99 грн/л.

У той же час SOCAR і "Паралель" підвищили ціни на всі види палива на 1,5 грн/л.

На 2,5 грн/л підвищила ціни на бензини мережу "БРСМ-Нафта". Бензин А-92 подорожчав до 21,88 грн/л, А-95 - по 22,95 грн/л, ДТ - до 20,02 грн/л (+1,79 грн/л).

За місяць пальне подорожчало на 0,6-2,1 грн/л в таких мережах як AMIC, UPG, Chipo, SUN OIL, Motto і ін.

Нагадаємо, зростання роздрібних цін почалося в кінці червня. З того моменту роздрібні ціни на всі види палив виросли в середньому на 90 коп/л.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

АЗС бензин

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Найбільші мережі АЗС продовжили підвищувати ціни на бензин 23 липня 2020, 09:55
Мережі АЗС підвищують ціни на бензин 16 липня 2020, 18:15
Роздрібні ціни на бензин і дизель продовжили зростання 9 липня 2020, 16:39
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!