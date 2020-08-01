За липень ціни на АЗС зросли на 1-2,5 гривні

За місяць (1-31 липня) середня ціна палива на АЗС зросла на 0,75 грн/л, свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Про це повідомляє enkorr.ua

Середня ціна по країні бензину А-92 становить 21,85 грн/л, А-95 - 22,89 грн/л, ДТ - 22,32 грн/л.

У липні мережі АЗС ОККО і WOG підвищили ціни на всі види палива на 1 грн/л. Ціни на бензин А-95 виросли до 25,99 грн/л, на бензин А-92 і дизельне паливо - до 24,99 грн/л.

У той же час SOCAR і "Паралель" підвищили ціни на всі види палива на 1,5 грн/л.

На 2,5 грн/л підвищила ціни на бензини мережу "БРСМ-Нафта". Бензин А-92 подорожчав до 21,88 грн/л, А-95 - по 22,95 грн/л, ДТ - до 20,02 грн/л (+1,79 грн/л).

За місяць пальне подорожчало на 0,6-2,1 грн/л в таких мережах як AMIC, UPG, Chipo, SUN OIL, Motto і ін.

Нагадаємо, зростання роздрібних цін почалося в кінці червня. З того моменту роздрібні ціни на всі види палив виросли в середньому на 90 коп/л.