В ОАЕ запустили першу в арабських країнах АЕС

Перша в арабських країнах АЕС введена в експлуатацію в ОАЕ в суботу, повідомив віце-президент і прем'єр-міністр країни, шейх емірату Дубай Мухаммеда бін Рашида аль-Мактума.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми оголошуємо про успішне запровадження в експлуатацію першого мирного ядерного реактора в арабському світі на АЕС "Барака" в еміраті Абу-Дабі", - написав аль-Мактум в твіттері.

"Фахівці успішно завантажили ядерне паливо, провели випробування і успішно завершили операції по запуску", - зазначив він.

"Наша мета полягає в тому, щоб ввести в експлуатацію чотири АЕС, які забезпечували б чверть всіх потреб держави в електриці безпечно, надійно і екологічно", - додав аль-Мактум.

Відзначається, що підготовчі роботи тривали на АЕС протягом п'яти місяців.