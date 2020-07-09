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Естонія заборонила Wizz Air виконувати рейс Київ-Таллінн до кінця липня

Четвер, 9 липня 2020, 15:51
 

Міністерство економіки та комунікацій Естонії видало припис для угорської бюджетної авіакомпанії Wizz Air припинити польоти між Таллінном і Києвом, принаймні до кінця липня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише естонське видання ERR.

Таке рішення прийнято через рівень захворюваності на коронавірус в Україні.

Комерційний директор Талліннського аеропорту Ееро Пяргмяе сказав, що польоти були припинені з цього понеділка, причому заборона на польоти діє до 28 липня, коли міністерство знову розгляне це питання.

Пяргмяе сказав, що рейси, які в основному використовуються українськими робітниками, виявилися популярними.

Видання Avainews також повідомляє, що інформація системи бронювання авіаперевізника і дані аеропортів свідчать про те, що Wizz Air призупинила польоти за трьома маршрутами з України в Естонію.

Зміна графіка торкнулося відновленого 17 червня рейсу Київ-Таллінн і відкритих 4 липня маршрутів Львів-Таллінн і Харків-Таллінн.

Останній рейс з Києва до Естонії Wizz Air виконав 6 липня. Зі Львова та Харкова до Таллінна лоу-кост злітав тільки один раз - 4 липня.

Журналісти відправили запит до Wizz Air з проханням роз'яснити ситуацію, однак, як зазначається, коментарі від лоу-коста зазвичай надходять протягом декількох днів і іноді тижнів.

Європейська правда

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Естонія Wizz Air

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