Мінфін прозвітував про використання коштів із COVID-фонду

Мінфін оприлюднив інфографіку про використання коштів Фонду боротьби з COVID-19 станом на 7 липня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"Для уряду та Міністерства фінансів принциповим та першочерговим є завдання щодо уникнення будь-яких зловживань чи нецільового використання коштів Фонду, навіть в рамках спрощення порядку закупівель.

За ініціативою Мінфіну прийнято постанову Кабміну, що розкриває бенефіціарних власників у закупівлях Фонду COVID-19. Аудит – це ключовий механізм, що дозволяє уникнути чи виявити зловживання. Із цією метою Держаудитслужба здійснює безперервний контроль за використанням коштів, що спрямовуються в межах Фонду", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до інфографіки, 38,17 млрд грн спрямовано на заходи попередження та боротьби з COVID-19, 11,48 млрд грн - у Фонді соцстрахування та ФЗДС на випадок безробіття, 2,7 млрд грн - доплата до зарплат працівникам, які зайняті на ліквідації COVID-19, 1,66 млрд грн - на грошову допомогу по догляду за дітьми.

Загалом з COVID-фонду станом на 7 липня використано 54 млрд грн.

Нагадаємо:

Станом на 18 червня з COVID-фонду виділили коштів на суму 36,1 млрд грн, залишок Фонду - 28,5 млрд грн.

Фонд боротьби з коронавірусом існує вже майже 1,5 місяці (з 13 квітня), але станом на 25 травня Кабміном було розподілено лише 13,02 млрд грн (20%) з коштів фонду - не розподіленими залишались 51,6 млрд грн.

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Економічна правда