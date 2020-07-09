"Київстар" та "Vodafone" домовились про "шеринг" мереж для розгортання 4G 

Оператори Київстар та Vodafone Україна підписали Меморандум про наміри спільного використання телекомунікаційної інфраструктури. Це має прискорити розгортання мереж 4G у селах та на дорогах.

Про це повідомляє пресслужба Київстар.

Кооперація при використанні мобільних мереж дозволить операторам уникати дублювання при будівництві мереж, що дозволить прискорити надання доступу до послуг 4G/LTE абонентам у малонаселених районах при збереженні запланованих обсягів інвестицій.

Зазначається, що меморандум відкритий для усіх гравців, які хочуть розвивати нові мобільні технології на взаємовигідних умовах

Наразі компанії Київстар та Vodafone Україна визначають ділянки мобільних мереж та населені пункти для спільного використання інфраструктури. Оператори планують розпочати практичну реалізацію Меморандуму в листопаді-грудні 2020 року після погодження проєкту з боку державних органів.

З 2015 року і по цей час компанії Київстар та Vodafone Україна сукупно інвестували у розвиток технологій 3G та LTE/4G понад 50 млрд грн.

Нагадаємо, що відповідно до указу президента "Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного інтернету" мобільні оператори повинні протягом кількох найближчих років забезпечити зв’язком 4G населені пункти з кількістю населення від 2000 людей, а, також основні автодороги.