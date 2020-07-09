Єрмак обговорив із Світовим банком надання Україні 350 мільйонів доларів кредиту

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде надання Україні 350 млн доларів у межах "Першої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення" (ППР).

Про це повідомляє прес-служба ОП у Facebook.

"Цей кредит буде спрямований на підтримку реформ, які є критично важливими для економічного відновлення, та має допомогти Україні пом’якшити наслідки пандемії COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Єрмак та Б'єрде обговорили прогрес земельної реформи в Україні і реформу корпоративного управління.