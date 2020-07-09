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Єрмак обговорив із Світовим банком надання Україні 350 мільйонів доларів кредиту

Четвер, 9 липня 2020, 10:17
 

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде надання Україні 350 млн доларів у межах "Першої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення" (ППР).

Про це повідомляє прес-служба ОП у Facebook.

"Цей кредит буде спрямований на підтримку реформ, які є критично важливими для економічного відновлення, та має допомогти Україні пом’якшити наслідки пандемії COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Єрмак та  Б'єрде обговорили прогрес земельної реформи в Україні і реформу корпоративного управління.

"Окремо співрозмовники зупинилися на заходах, необхідних для забезпечення макроекономічної стабільності", - додали в Офісі президента.

Нагадаємо:

Раніше Світовий банк ухвалив рішення надати Україні 350 мільйонів доларів кредиту в рамках першої позики на розвиток у сфері економічного відновлення на підтримку реформ та пом'якшення наслідків пандемії COVID-19.

Економічна правда

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